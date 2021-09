Eleringi juht: kallima elektrihinna mõju leibkondadele ei ole nii suur

"Kui me räägime elektri hinnast Euroopas, siis tuleb aru saada, et seekordse hinnatõusu taga ei ole see, et elektri tootmisvõimsusi oleks Euroopas puudu, vaid eelkõige on hinnatõusu taga see, et nii maagaasi kui kivisöe hinnad on sisuliselt aasta algusega võrreldes paari-kolmekordistunud ning CO2 hind on kahekordistunud," rääkis Veskimägi. "Ehk kui panna ühe või teise toote tootmisesse kallis sisend, siis ilmselgelt on ka toode kallim."