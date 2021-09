Eesti idufirma asub kindlustama kergliikureid. See võiks toetada teadlikuma ja turvalisema liikluskultuuri tekkimist

Linnaliikuri kindlustus on mõeldud inimesele, kes kasutab aktiivselt ühest punktist teise liikumiseks elektrilist tõukeratast, jalgratast või kergemat liiklusvahendit nagu rula või tavaline tõukeratas. “Õnnetusi juhtub palju ja neis on osapooled, kes kannatavad. Täna aga puudub Eesti turul selline kindlustus, mis katab linnaliikuriga õnnetusse sattudes kolmandale osapoolele tehtud kahjud koos enda ravikuluga. Cachet koostöös Seesam kindlustusega selle probleemi lahendas,” selgitas Cachet kaasasutaja ja tegevjuht Hedi Mardisoo.

Kindlustus kehtib ka kulleritele, kes kergliikuritega erinevate platvormide kaudu tööd teevad. Cachet soovib kindlustusega pakkuda neile inimestele turvavõrku, kes oma igapäevase leiva teenimisel pidevalt kasutavad linnaliikureid ning selle tõttu on neil ka kõrgendatud oht sattuda nendega liiklusõnnetusse. “Tagajärjena võivad kahjud küündida tuhandetesse ning inimene sunnitud tööst kõrvale jääma. Selles situatsioonis on kannatanul võimalik taotleda valuraha hüvitist,” selgitas Hedi Mardisoo.

Mardisoo sõnul on kergsõidukitega juhtunud õnnetuste statistika murettekitav: 2021. aasta septembri seisuga on õnnetusse sattunud 378 jalgratta või kergliikuri kasutajat. “Soovime astuda omalt poolt sammu kergliiklejate liikluskultuuri parandamiseks ja teadlikkuse kasvatamiseks. Juhime uue tootega kasutajate tähelepanu sellele, milline on turvaline sõit ja kuidas saame kogukonnana panustada töötavate lahenduste ja muutuste elluviimisesse.”