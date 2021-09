LHV aktsiaid märkides tasub olla ettevaatlik: paljud investorid maksid täna märkimise eesõiguse eest selgelt üle

LHV märkimisõigused jõudsid praeguste aktsionäride kontodele esialgu 10,3-eurose hinnaga. Märkimishind oli 34 eurot ning eilne sulgumishind 44,3 eurot - seda vahet märkimise eesõiguste hind kajastaski. Iga 40 aktsia kohta said olemasolevad aktsionärid oma kontole ühe märkimise eesõiguse. Sealjuures on oluline mainida, et ühe märkimise eesõiguse said ka kõik aktsionärid, kel kontol alla 40 LHV aktsia.