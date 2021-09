Veider lugu: libauudis pani krüptoraha hinna lendama, kuid tõe selgudes jäi tõus üürikeseks

See teade jõudis mitme suure uudisteagentuuri – näiteks Reutersi – veebilehele. Lisaks jagas selleteemalist uudist Twitteris ka litecoin'i ametlik sotsiaalmeediakonto. Lähemal uurimisel aga selgus, et uudis ei vasta tõele.

Libauudise avaldamise järel tõusis litecoin'i hind loetud hetkedega 178 dollarilt 218 dollarile, kuid tõe selgumise järel kukkus see kiirelt varasemale tasemele tagasi. Tõenäoliselt said mitmed uued litecoin'i omanikud lihtlabaselt "vastu pükse".

Kui varasemalt on petturid sarnaste libauudistega üritanud kõigutada traditsiooniliste börsiettevõtete aktsiate hindu, siis nüüd jõudis antud trend ka krüptomaailma. Kuna krüptovaluutad on oluliselt nõrgemalt reguleeritud, leiavad mitmed eksperdid, et taoliste pettuste levik on üsna murettekitav.