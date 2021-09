Totaalne mugavus ja kaitse COFRAlt

Torkekindluse (P) annab jalanõule polüetüleenist antistaatiline vahetald Zero Perforation, mis on teiste omasuguste seas pehmeim, kergeim (koguni 55% kergem teistest tekstiilist taldadest) ja painduvaim.

Kvaliteetse pealse all on sitkest ja tugevast 3D polüesterkangast Dryfresh sisevooder, mis hingab, imab niiskust ja juhib siis selle eemale. Kandmismugavust suurendab lõhnastatud ja õhuavadega sisetald Salus, mis suudab kohaneda erinevate jalakujudega ja tagab õige toestuse jala igas tugipunktis kogu tööpäeva jooksul.

Vastupidavast ja väga hea hingavusega tekstiilkangast pealsetega jalanõudel on Boa® kinnitussüsteem. See on kindel, turvaline, lihtne ja mugav. Boa® kinnituse olemasolu jalanõudel on märk kvaliteedigarantiist, sest patenteeritud süsteemi lubatakse kasutada vaid parimatel jalanõudel, mis läbivad Boa Technology Inc. enda läbiviidud testid ja range kontrolli.

Oma parimale jalanõule on COFRA lisanud väga erilise talla. Lisaks kergusele ja libisemiskindlusele (SRC) on välistalla all kolm spetsiaalsest plastilisest materjalist ringi. Need toestavad kanda ja pöialuud. Kolm toetuspunkti kohanevad iga kasutaja kaaluga ja neelavad rakendatava koormuse vastavalt vajadusele. Nii on sinu jalg kaitstud põrutuste ja liigse koormuse eest.

Turvaninad ei ole preemium jalanõudel juba 15 aastat metallist. Uus klaaskiust turvanina on õhuke, kuid väga vastupidav (200J), mittemagnetiline, kompaktne ja kerge – 90 g terasest turvanina kõrval kaalub see vaid 60 g. Lisaks ei juhi metallivaba klaaskiud temperatuuri.

Tõeline uuenduste kogum on peidus ka selles preemium mudelis.

Ühes tükis õmblusteta pealsed on Cordurale tõsist konkurentsi pakkuvast Techshell materjalist. Kanga sisse kootud silikoonstruktuur tagab vastupidavuse ja vetthülgavuse, tekstiil aga kerguse ja hingavuse. Nagu Total Reflex, nii on ka see mudel ära teeninud Boa usalduse.

Välistald on innovaatilisest XL Extralight materjalist, mis on ülimalt kerge, paindlik ja vastupidav. Tihedal paisutatud materjalil on suurepärased füüsikalis-mehaanilised omadused – hülgab vedelikke ja kemikaale ega võimalda bakterite paljunemist. Suurepärane vastupidavus veele, UV-kiirgusele, kloorile ja soolale. Selle kergus (3 korda kergem teistest samade mehaaniliste omadustega materjalidest) on võimaldanud toota väga madala kaaluga (umbes 420 g) turvajalatseid. Lisaks on kannapiirkonnas spetsiaalne muster, et märjale pinnale astudes jalg ei libiseks.

Jalatsi sees on hingav antibakteriaalne 3D Sany-Dry® vooder, mis on vastupidav hõõrdumisele ja reguleerib hästi mikrokliimat jalanõude sees, imades niiskust ja juhtides selle eemale.

Sisetallaks on uudne Light Foam ESD, mis on vormitud ülipehmest ja mugavast vahtpolüuretaanist. Sisetalla anatoomiline kuju toestab jalavõlvi, on kaetud kulumiskindla kangaga, imab niiskust ja hoiab jala kuivana. Lisaks tagab suurepärase mugavuse ja põrutuste neelamise.

Vaatamata õhulisele tallale ja sportlikule disainile on tegemist siiski turvajalanõuga, omades libisemiskindlust (SRC), madalat elektritaksistust (ESD), klaaskiust turvanina ja torkekindlat Zero Perforation vahetalda.

Need näevad nii ägedad välja, et turvajalanõudeks on neid raske pidada. Ega peagi, sest jalad võivad olla hästi kaitstud ja toestatud ka igapäevaselt tänaval kõndides.

Siiski on tegemist väga heade omadustega turvajalanõudega. Kasutatud materjalide poolest on COFRA Incredible sarnane Total Blackiga. Tehniliselt on vahe vaid tähises S1P ja S3. S1P tähisega jalanõud hingavad paremini, kuid lasevad koos õhuga liikuma ka vee, tolmu ja mustuse. S3 tähisega jalanõu pealsed on õmmeldud vetthülgavast materjalist ja seega hoiavad tolmu, mustuse ja niiskuse jalgadest eemale.

Et selles kõiges ise veenduda, astu lähimasse TAMREXi poodi ja proovi jalga! Premeeri oma jalgu preemium jalanõudega!