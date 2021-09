E-poodnik: nii nagu arenevad küberpaharettide oskused, peab arenema ka ettevõtte kodulehe kaitse

„Lehe turvalisuse küsimustega tuleb hakata tegelema juba alates lehe loomisest. Lähtuma peaks põhimõttest, et parem on teha kohe korralikult kui pärast “auke” lappida,“ kinnitas Orgaanilise Elu tegevjuht Sven Kabanen, kes ühtlasi juhib Dr.OHHIRA® probiootiliste toidulisandite ja nahahooldustoodete veebipoodi Eestis.

Peamised küberohud, millega Kabaneni tiim on Dr.OHHIRA® veebipoodi hallates kokku puutunud, on ühtlasi levinumad e-poodide kitsaskohad – andmete lekkimise oht ja katsed lehte kaaperdada.

„Meie lehte on aeg-ajalt püütud kaaperdata ja koodi sisse kirjutada. Hiinast pärinevate infopäringutega on proovitud lehte korduvalt üle koormata. Samuti on püütud postitada kommentaaridesse phishing-linke ja admin-kontosid lahti muukida,“ kirjeldas Kabanen, kuid õnneks on nad olnud selleks ette valmistatud ning kõik need katsed on jäänud vaid katsetusteks.