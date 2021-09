Eestis on olemas toimetulekutoetus, et abistada kõige haavatavamaid tarbijaid

"Palusin oma tuttavalt kolmeliikmeliselt perelt, kes elab kolmetoalises korteris, elektriarveid. August 2019 ja august 2021. Tõesti, elektri hind on kasvanud. 2019. aastal oli see 2,77 eurot ja nüüd üle viie ja poole euro. Kui mõtleme väljaminekuid teistes valdkondades, siis pole see ühe pere suurim väljamineku küsimus," ütles Simson ERR-ile.

Simson lisas, et kui vaadata regionaalselt, siis Eesti, Läti ja Leedu on koos Põhjamaadega Euroopas hea eeskuju, kuidas regionaalne elektriturg toimib viisil, et turul on alati odavaim elekter.

"Panustades liiga palju vanadele võimsustele, pikalt eksisteerinud tuumajaamadele ja hoides tagasi uusi investeeringuid, võib lühikeses plaanis olla populaarne, aga pikas plaanis tekitada uusi probleeme," ütles Simson.

Simson rääkis, et mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal on näha energiahindade tõusu vaatamata sellele, et regulatsioonid on erinevad.

"Kõige suuremaks põhjuseks energiahindade tõusul on kiiresti taastunud maailma majandus. See, et sisendhinnad on kasvanud. Kui möödunud aastal oli harukordselt madal tarbimine nii maagaasile kui ka toornaftale ja tootmine sai tagasilöögi, siis praegu on kõigi sisendite hind maailmaturul kõrgem kui aasta tagasi," sõnas eestlasest volinik.