Millest koosneb elektriarve? Elekterienergia moodustab sellest vaid kolmandiku

Siinkohal toetume Eesti Energia arvele, mis on ühele Ärilehe töötajale väljastatud. Arvele pilku heites võib näha, et kulud on märgitud kolmel real. Esimene neist on elektrienergia kogumaksumus, mis sõltub elektri hinnast ning sellest, kui palju on reaalselt elektrit tarbitud. Siin on kaks lähtekohta – fikseeritud ja börsihind. Esimese puhul on täpselt teada, kui palju on kilovatt-tunni hind kogu lepinguperioodi vältel. Börsihinna puhul on määravaks hetkel börsil toimuv.