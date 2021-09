Jurist: tagantjärele ei aita leping, kohtuotsus ega pankrotimenetlus, kui kliendil ei ole raha

Soovin lugejatele väärt nõua anda, et teie elu lihtsamaks teha - kirjeldan õigusbüroo poole pöörduva kliendi tavalist muret. Nimelt on arve jäetud tasumata ja võlgnik ei vasta enam e-kirjadele või kõnedele ning nüüd on vaja kohtu kaudu raha kätte saada.

Tunne oma klienti tähendab ka kliendi maksevõimet, sest tagantjärgi ei aita leping, kohtuotsus ega pankrotimenetlus, kui kliendil ei ole raha.

Kliendist hooliv jurist ei alusta hagiavalduse koostamisega, vaid teeb võlgnikule taustakontrolli. Nimelt ei võimalda kohtuotsus võlgnikult raha kätte saada, kui võlgnikul raha ei ole. Tulenevalt sellest tuleb selgeks teha, kas võlgnikult saadav raha ületab kulutusi, mida selle raha saamiseks peab tegema - kulutused nagu juristi tasu, riigilõiv, pankrotimenetluse kulud jne.

Seega kontrollib jurist esmalt, kas võlgnikul on mõnel taustakontrolli veebilehel märgitud võlgasid. Maksuvõlad on kõige suurem punane tuli, sest kui juba maksuametil ei õnnestu oma raha kätte saada, siis on asjad juba halvasti. Samas tuleb siin olla tähelepanelik, et maksuametiga kokkulepitud maksegraafik ei tule taustakontrolli veebilehtedel välja, vaid seda peab maksuameti enda kodulehelt kontrollima.

Iseenesest ei ole võlad probleem, kui võlgnikul on aktiivne majandustegevus ning kinnisvara, sest siis on lootust, et võlad on ajutine nähtus või neid saab kinnisvara arvelt tasuda. Üldiselt näeb aga võlgniku profiil selline välja, et viimase kolme kvartali käive on 0 eurot, töötajate arv on kukkunud nullini ning äriühingu nimi on muutunud eksootiliseks ja raskesti hääldatavaks.

Kohtusse tasub muidugi pöörduda, kui võlgnikul on vara, sest kohtuotsusega väljamõistetud võlad rahuldatakse pankrotipesas esmajärjekorras. Kui aga taustakontrollis tuleb esile mitmeid punaseid tulesid, siis mina üldiselt ei soovita oma klientidel kohtusse minna - pigem kahjusid minimeerida. Pankrotimenetlus ei ole võluvits.