Kaja Kallas elektri kõrgest hinnast: meil ei ole piisavalt taastuvenergia tootmisvõimsusi

"See on tõepoolest suur murekoht, et elektri hind on niimoodi tõusnud ja tõusmas. Elektri hinnal on mitmeid mõjureid, miks elektri hind on kõrgem," märkis peaminister. "Teatavasti on Eesti osake põhjamaisest elektriturust, mis on siiamaani tegelikult toonud meile odavamat elektrit kui siis, kui me olime üksinda. Ja miks? Sellepärast, et me oleme saanud osa Põhjamaade taastuvelektrist. Nüüd, selle aasta probleem on see, et Norra hüdroelektrijaamades on olnud erakordselt vähe vett ja paraku on olnud tegemist ka kõige tuulevaiksema suvega. Väga kõrgeks on tõusnud ka fossiilse kütuse hind (maagaas, kivisüsi) ja seda väga palju sellel põhjusel, et aastaga on kaks korda kasvanud CO2 kvoodi hind, 30 eurolt 60 eurole tonni kohta. Lisaks on majanduskasv taastunud ja tänu sellele on elektri tarbimine omakorda suurenenud."