Raplamaal viisid vargad minema suure summa eest küüslauku: rassisin kogu aeg põllul, et perele leib lauale saada ja nüüd siis nii

„Mul on väike tütar. Kaotasin väärtuslikku aega, et temaga tegeleda, sest rassisin kogu aeg põllul, et perele leib lauale saada ja nende tulevikku kindlustada. Ja nüüd siis nii... Töö ja vaev viidi lihtsalt minema," ohkab Reigo sügavalt.

Pereisa Reigo Ojamets vaatab sõnatult hoidlas ringi: kuivatusrestid, mis olid alles äsja ühtlaselt kaetud küüslaugukottidega, on nüüd pooltühjad. Ta ei suuda uskuda, et keegi on nii suure koguse minema tassinud. „Kes küll teeks midagi sellist?" kordab noor küüslaugukasvataja šokeeritult ikka ja uuesti. Vastust sellele veel ei ole. Reigol on aga lootus, et politsei ning midagigi kuulnud ja näinud inimeste abil õnnestub vargad tabada.