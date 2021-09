Kolmas pensionisammas on endiselt populaarne: liitunuid on peaaegu sama palju kui teisest sambast lahkujaid

Kui 2020. aasta lõpus oli III sambas ligi 139 200 investorit, siis nüüd ulatub nende arv ligi 150 700-ni, mis tähendab, et tänavu on III sambaga liitunute koguarv kasvanud üle 8%. Kolmanda sambaga ühinenute arv ei jää palju maha II sambast lahkuvate omast: praeguseks on II sambast lahkumise avalduse esitanud ligi 166 400 inimest, kellest 149 260 on II sambast tänaseks lahkunud.