Läti börsilt eemaldatud ettevõtte kasvustrateeg on elevant

Ettevõtte juht ei täpsustanud, miks on elevant Bruno märgitud Baltic Technology Ventures kasvustrateegiks. Siiski rääkis Zolotarev, et Bruno on hiljutistest sündmustest äärmiselt häiritud ning on võtnud puhkuse, et olla koos oma perega Keenias: „Ta jätkab BTV juhtkonna toetamist ajal, mil me anname endast parima, et taastada meie hea nimi ja maine,“ rääkis ettevõtte juht.