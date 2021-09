Suurtarbija elektri- ja gaasi hinnatõusust: maksime juba augustis 600 000 eurot planeeritust rohkem

„Traditsiooniliselt on jooksva aasta hindadest ette fikseeritud vähemalt 50%, mis osaliselt aitab ootamatult tõusnud turuhindade mõju leevendada. Samuti on meile abiks hiljutiste energiaefektiivsuse investeeringute mõju, mille tulemusel elektritarbimine on ligikaudu 5% võrra väiksem tooteühiku kohta võrreldes varasemaga. Siiski moodustas energiakulu augustis otsestest tootmiskuludest 44%," kommenteerib Lahe.