Bigbanki juht: eestlased maksavad tarbimislaenude eest kõvasti üle

„Väikelaenu peamine eesmärk on pisemate kulude pikema perioodi peale jaotamine, aga ka seda tehes ei pea üle maksma. Eesti Panga statistika kohaselt oli tarbimislaenu keskmine intress juulis 13,42 protsenti. Paljud maksavad veelgi rohkem, aga tegelikult saab ka sellest keskmisest numbrist märksa odavamalt, mis võimaldab sadu ja isegi tuhandeid eurosid säästa. Pakume tagatiseta tarbimislaenudele intressi alates 6,9-protsendist," ütles Pechter ja lisas, et Bigbank on valmis pakkuma universaalpankadest selgelt soodsamaid tingimusi.

„Eluasemelaenude intressid on Eestis soodsad, sest pankade konkurents on kasvanud ning võrdlevaid pakkumisi võetakse oma kodupanga kõrval ka teistest pankadest. Väikelaenude puhul aga küsitakse tavaliselt pakkumine ainult oma kodupangast, mis ei pruugi tegelikult kaugeltki soodsaimat intressi tähendada. Seetõttu tuleks ka väikelaenu võttes küsida võrdlevad pakkumised vähemalt kolmest pangast," ütles Pechter.