GRAAFIKUD | Elu muudkui kallineb: kütusehinnad jätkavad tõusuteed

„Sel nädalal on toornafta hinnad taaskord liikunud ülespoole ning Brent toornafta hinnatase on juba ületanud 75 USD/barreli kohta. Hinnatõusu taga on USA laovarude oodatust suurem vähenemine ning ootus, et pandeemiast väljatulek kasvatab nõudlust valmistoodete järele“, sõnas Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.