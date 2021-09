Kuhu läheb väljavõetud pension? Kinnisvarasektorist voolab kätte saadud raha igatahes mööda

Erinevate uuringute kohaselt lubasid kuni pooled pensioniraha välja võtjatest selle kinnisvarasse investeerida. Reaalsus on siiski teistsugune – elektroonikapoed on teleriostjatest pungil, kuid septembrikuine kinnisvaraturg on tavapärasest isegi rahulikum.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et ettevõtte üle-eestiline kaetus annab võimaluse hinnata pensionireformi mõjusid igas Eesti piirkonnas. „Oleme näinud väiksemamahulisi tehinguid odavamate kinnistutega, mida finantseeritakse pensioniraha eest, samuti on kasutatud vähestel juhtudel saadud raha eluasemelaenu esmaseks sissemakseks, kuid need on tervet turumahtu arvestades piisakesed meres. Lõviosa rahast on leidnud tee kuskile mujale, eks tähelepanelikumad ringi liikujad näevad ise, milliste kaupluste kassade ees järjekorrad pikemaks on läinud,“ kommenteeris Sooman.

„Koroonaajastul on igasuguste prognooside tegemine suhteliselt mõttetu tegevus, kuid olime juba kevadel kindlad, et peost suhu elavatel inimestel, kes oma vanaduspõlve säästude kallale läksid, kinnisvaraturule asja pole. Eks eelmainitud erandid kinnitavad reeglit, kuid nüüdseks võib juba kindlalt konstateerida, et pensioniraha pole paljude poolt oodatud mahus kinnisvaraturule jõudnud ega jõua ka ning sellel puudub igasugune mõju nii turu üldisele aktiivsusele kui ka hinnakujundusele,“ lisas ta