TABEL | Just neil aadressidel "tegutseb" Eestis sadu varifirmasid. Rekordilisel aadressil "asub" lausa 3666 ettevõtet

Rahapesu andmebüroo värske analüüsi kohaselt on suisa 10,5% Eesti äri- ja mittetulndusühingutest registreeritud vaid 96 eri aadressile. Nimelt on igal neist 96 aadressist registreeritud vähemalt 100 eri ettevõtet.

Kuna 2018. aastast tuleb ettevõtetel lisaks füüsilisele aadressile fikseerida ka kontaktisik, on viimasel ajal eriti populaarseks muutunud just need varifirmade pakkujad, kellelt saab lisaks osta ka kontaktisiku teenust, möönis rahapesu andmebüroo oma raportis.