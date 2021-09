Karm otsus: Eestis läks hävitamisele üüratus koguses mittenõuetekohast viskit

„Kui mõni käitleja soovib Eestis Scotch whiskyt lahtiselt importida, segada, villida ja/või märgistada,- siis peab ta selleks saama loa ka Suurbritannia pädeva ametiasutuse HM Revenue & Customs (HMRC) käest, misjärel jääb ta nende kontrolli alla,“ sõnab Uuskam. Ta rõhutab, et ka ainult lahtise Scotch whisky ladustajal Eestis (nt aktsiisilaol) peab olema selleks saadud luba.

Niisamuti tuleb käitlejal enne Irish whiskeyt Eestis lahtiselt importima, segama, villima ja/või märgistama asudes kõigepealt Iirimaa pädevalt ametiasutuselt Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) luba saada. Seejärel jääb ettevõte mainitud ametiasutuse kontrolli alla.