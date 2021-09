Sidefirmad on kahvlis: riigi tegevusetuse tõttu rikuvad nad igal juhul seadust

Mäletatavasti otsustas riigikohus juba 18. juunil, et elektroonilise side seaduses sisalduv sideandmete - mis kell keegi kellelegi helistas ja kus ta asus - säilitamise kohustus tuleb piltlikult öeldes lugeda Eesti õiguskorrast väljaarvatuks, kuna see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

See on omakorda asetanud Eesti sideettevõtjad raskesse olukorda, kus neil on seadusest tulenevad kohustused sideandmeid säilitada ja väljastada, kuid samas Euroopa Kohus (EK) on seda erinevates lahendites piiranud või seadnud selle suhtes tingimusi. Nüüd seab piiranguid ka riigikohtu sideandmete otsus.