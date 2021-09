Peaaegu sajakaupa autosid tihti ei osteta. Bolt ja Topauto sõlmisid suure tehingu

Topauto juhatuse esimehe Janel Selli sõnul on tegemist autodega, mis sobivad oma kompaktsuse, ökonoomsuse ja sõidumugavuse tõttu linnas liiklemiseks suurepäraselt.

„Sõidujagamine ning rendiautode kasutamine on muutunud väga populaarseks. Lühikeste sõitude tegemiseks linnas on see kahtlemata mugav ja soodne võimalus, ent uued Hyundaid sobivad suurepäraselt ka pikemaks maanteesõiduks,“ kommenteeris Sell.