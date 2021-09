Uus trend? Narva noored ostavad elamiseks äripindu

Pindi Kinnisvara Ida regiooni juht Rene Zorin kinnitas, et hoolimata Narva linna rahvastiku vähenemisest ja noorte väljarändest on linnas suurte, 4- ja enamatoaliste korterite defitsiit. Seda kinnitab ka kinnisvaraportaali kv.ee statistika – 1-toaliseid kortereid on Narvas septembri keskpaiga seisuga pakkumises 44, 2-toaliseid 98, 3-toaliseid 56 ning 4-toaliseid kõigest 12.