Kuigi paljud on oma asjad kokku pakkinud ja isegi keset ööd minema jalutanud, siis keskuse ankurrentniku Selveri tegevjuhi Kristi Lombi sõnul ei ole kaupluse sulgemine nii lihtne. Vaatamata keerulisele olukorrale kavatsevad nemad omapoolseid lepingutingimusi täita.

Lomp sõnas, et nad on keskuse tegevuse suhtes murelikul seisukohal. “Oleme omalt poolt pidanud kõvasti pingutama, et antud olukorras kuidagi hakkama saada,” lisas ta. Naine leiab, et olukord on halb ja vajab kiiresti keskuse poolset sekkumist, et ära hoida halvimat.