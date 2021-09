Kai Realo: vaktsineerimise õppetund on selles, et seda vaadati kui meditsiinilist probleemi

Kokkuvõttes on vaktsineerimise õppetund selles, et seda vaadati kui meditsiinilist probleemi. Kuid tänaseks on selgunud, et tegelikult ei erine see väga sellisest klassikalisest turunduskampaaniast – sa pead inimestele kõigepealt selgitama, mis see on, siis tekitama temas selle vastu huvi, siis talle selle maha müüma ja lõpuks ka temani toimetama. Vaktsineerimine ei saanud paljuski alguses liikuma seetõttu, et ülehinnati inimeste soovi end vaktsineerida, vaktsiini pakuti erinevalt testimisest tasuta ning erameditsiiniettevõtete kaasamine võttis liialt kaua aega.

Oluline teema on jätkuvalt vaktsineerimine. Kõik see, mis toimus kriisi alguses ning ka eelmisel sügisel vaktsiinide tulemise ajal, on olnud nörritav. Mõistame, et riskirühmadele tuli võimaldada vaktsineerimist esmajärjekorras, kuid sealt ei liikunud protsess edasi järgmiste rühmadeni. Ettevõtted said palju kannatada just seetõttu, et enne suvepuhkuseid ei suudetud leida viisi, kuidas ettevõtteid kaasata vaktsineerimise korraldamisse töökohtades kohapeal.

Tahan peatuda täna kolmel teemal, millest esimene on tervisekriis, mis on mõjutanud meid kõiki. Väljakutsed olid sektoriti väga erinevad, kuid enamik ettevõtteid kohanesid olukorraga suhteliselt kiiresti ja tehti väga head tööd, et haiguskoldeid piirata. Suuremad ettevõtted määrasid eraldi inimesed, kes tegelesid nii inimeste kui tööprotsessidega. Keskenduti sellele, et oleks kindlustatud töö jätkumine ka siis, kui haigusjuhtumid kasvavad. Samas ei ole saladus, et paljud inimesed jäid töötuks seetõttu, et paljud ettevõtted pidid oma tegevusi koomale tõmbama või sootuks lõpetama.

Tänaseks on valitsuse sõnumid muutunud selgemaks ja see annab ka tööandjatele kindlust, mida varem ei olnud. Ettevõtte juhil on väga keeruline teha plaane, kui sa pead iga päev ootama, millal tuleb järgmine teade või korraldus, mis väga oluliselt mõjutab sinu ja sinu ettevõtte tegevust. Isegi siis, kui need otsused võivad olla teinekord karmid, on oluline, et antaks aega nendega harjuda. Elu on näidanud, et sõnumid, mis lähevad üldsuse suunas võimalikult selgelt, nende osas on lihtsam ka tööandjal oma töötajaga suhelda.

Ehk kõik need arutelud teemal, millised ametikohad peaksid saama vaktsineeritud ja olema kohustuslikud, on väga teretulnud. Mida selgem on seisukoht, seda lihtsam on äris tegutseda ning nendel kohtadel töötavatele inimestele teemat selgitada.

Tööjõupuudus

Teine oluline teema, mis pidurdab ettevõtete arengut ja kriisist taastumist, on tööjõupuudus. Sellel on mitmeid põhjuseid. Kindlasti see, et on endiselt töötuid, kes ühel või teisel põhjusel on otsustanud jätkata oma töötu abiraha toel ja kohe mitte tööle naasta. Palju on noori, kes on täna otsustanud mitte töötada ega õppida, nende aktiveerimisega tuleb meil tegeleda.

On ka töökohti, kuhu me täna ei leiagi enam kedagi, sest tööturule tuleb täna lihtsalt vähem inimesi, kui kümmekond aastat tagasi. Lisaks on oluline ka kvalifikatsiooni teema, mis on ka tööandjate hariduse töörühma laual – milliseid ameteid õpetada, kus neid õpetada, millise kvaliteediga õpetada. Ettevõtjatel on siin väga selged ootused ja me püüdleme endiselt selle suunas, et leida koostööpunkte erinevate kutseõppeasutustega, et sobilike oskustega inimesi koolitada ja tööturult üles leida.