Lõpuks! Homme on elektrihind viimaste nädalate madalaimal tasemel

Pühapäeval on elekter Eestis kõige kallim õhtu kella üheksa ajal ning kõige odavam öösel.

Külm talv ja soe suvi kasvatasid elektritarbimist märkimisväärselt ning see on viinud nõudluse üles. Elektrihinna meeletu tõusu põhjustajaid on aga veel. Saabuv talv tõotab tulla väga karmide hindadega. Ärileht kirjutas pikemalt SIIN, miks ootab suuremaid elektritarbijaid talvel hinnašokk.