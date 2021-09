Samm lähemal kiirele interneti ühendusele: edaspidi tuleb tee ehitusel planeerida sisse ka internetikaabel

„Kiire internetiühenduse omamine on täna elementaarne vajadus ja Eestis peab see asukohast sõltumata olema inimestele kättesaadav ja taskukohane. Kuigi riik on juba aastaid panustanud ja jätkab panustamist sidevõrgu taristu rajamisse ja viimase miili ehitamisse, võtab reaalse ühenduse ehitamine täna mitmel pool liiga kaua aega. Kui viiksime juba teede ehitamise käigus kas siis maa alla side kaablikanalisatsiooni, või looks sidemastide paigaldamiseks sobivad kohad teetrassidele, aitaks see olulisel määral kiirendada internetiühenduste rajamist,“ selgitas IT-minister Andres Sutt.