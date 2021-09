Töökoha romantikast olgu ainult rõõmu: suhe alluvaga kokku ei klapi?

Matt sõnas, et ka Swedbankis on tekkinud suhteid ülemuste ja alluvate vahel ning üks osapool on vahetanud seetõttu töökoha.

„Meil on palju inimesi, kes ongi leidnud endale elukaaslase või abikaasa töökaaslaste seast. Suhted – nii romantilised, sõprus- kui ka sugulussuhted – muutuvad tööandjale oluliseks siis, kui need võivad potentsiaalselt segada tööalaste otsuste tegemist ehk tekib huvide konflikt. Huvide konflikti vältimiseks on töötaja kohustatud vahetut juhti teavitama, kui on tekkinud suhe kolleegi või olulise koostööpartneriga,“ avas Ingrid Viinapuu.

„On suur õnn, kui inimene leiab endale sobiva kaaslase. Me veedame palju aega tööl ja on loogiline, et kaaslane leitakse kohast, kus on ühised huvid ja väärtused. Tööandja ei tohiks suhtele kätt ette panna või teha inimeste elu keeruliseks. Pangas on meil aga oluline lähtuda Euroopa direktiividest, Eesti krediidiasutuste seadusest ja töösuhteid reguleerivatest aktidest ning vältida majanduslikke huvide konflikte ka otsuste tegemise juures. Seega peavad meie töötajad kord aastas täitma majanduslike huvide deklaratsiooni, milles antakse teada ka lähedastest suhetest kolleegidega,“ rääkis Ülle Matt.

„Jõuga üleviimisi ei ole me pidanud selle aja jooksul, mis ma pangas olen töötanud, kordagi tegema. Meie inimesed teevad ise otsused ja järeldused, vajadusel leiavadki uue väljakutse mõnes teises osakonnas. Selle eelduseks on tugev sisemine eetika ja vastutustunne, mis sõltuvad inimesest endast, aga kindlasti ka ettevõtte väärtustest,“ selgitab Matt.

Romantiline suhe võib olla positiivseks tõukeks karjääri edendamisel. „On olnud olukordi, kus suhte tõttu on tekkinud huvide konflikt, mis on pannud ringi vaatama, et mida muud võiks veel teha, et Telias töötamist jätkata, aga mitte olla kallimaga lähedases töösuhtes. Näiteks on mõni tehnik end erialaselt täiendanud ja tänu omandatud sertifikaatidele liikunud teenindusüksusest tehnoloogiaüksusesse või on mõni spetsialist otsustanud juhi karjääri kasuks,“ tõi Viinapuu näiteid.

Suhetest teavitamine peab olema mugav

Telias on lähisuhtest teatamiseks kaks viisi. „Meil on juhtide ja töötajate vahel regulaarsed üks ühele vestlused, mida kutsume check-in’ideks. Esimene võimalus suhtest juhile teada anda on just neil vestlustel. Samuti on meil siseveebis olemas koht, kus saab igal ajahetkel mainitud suhtest teada anda.

Lisaks suuname ca 300 organisatsiooni võtmetöötajat ja juhti kord aastas digitaalset huvide konflikti vormi täitma. Sinna sisestatakse teise osapoole nimi ja kirjeldatakse, milles potentsiaalne huvide konflikt seisneb. Täidetud vorm liigub edasi juhile ja personaliüksusesse, misjärel juht otsustab, kas sellega on vaja midagi edasi teha või mitte.