Homme tuleb elektri eest maksta soolast hinda

Täna sai rõõmustada odava elektrihinna üle, mil pühapäevane elektri börsihind oli viimase kolme nädala madalaimal tasemel.

Tuleval esmaspäeval maksab aga elektribörsil Nord Pool megavatt-tund 144,8 eurot. See on elektri hinnaajaloo kolmas tulemus.

Homme on kõige kallim elekter kella 19-20 vahel, makstes 205 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige odavam südaööst kuni hommiku kella kuueni.

Hinnarekord saavutati läinud nädala neljapäeval, kui elekter maksis 160,36 eurot megavatt-tunnist.

Külm talv ja soe suvi kasvatasid elektritarbimist märkimisväärselt ning see on viinud nõudluse üles. Elektrihinna meeletu tõusu põhjustajaid on aga veel. Saabuv talv tõotab tulla väga karmide hindadega.

Hind Põhja- ja Baltimaade ühisel elektriturul Nord Pool oleneb sellest, millised elektrijaamad suudavad regioonis tervikuna elektrit toota ning kui suur on tarbijate nõudlus. „Elektri hind on tõusnud väga kõrgeks mitme asjaolu koosmõjul. Need kõik seostuvad vale energiastrateegiaga, mis pole vastavuses reaalsusega,” hindas olukorda Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets sel nädalal Ärilehele.

Ta tõi esile mitu punkti, mis on meid praegusesse seisu toonud. Olgu mainitud, et Fermi soovib Eestisse rajada tuumajaama.

1. Kallemets heidab ette, et poliitilise surve ja lühinägeliku energiapoliitika tulemusel on suletud Euroopa mitu ohutut tuumajaama ning uusi pole asemele ehitatud.

2. Ta juhib tähelepanu sellele, et suured lootused on pandud taastuvenergiale, kuid tuuleenergia toodang on praegu aastate madalaim.

3. Tänavused külm talv ja kuum suvi on suurendanud elektri tarbimist üle maailma märkimisväärselt.

Peale nende mõjutab kallist hinda kõrge gaasihinna tõttu kivisöe põletamine ja süsihappegaasi hind on kasvanud võrreldes aasta alguse tasemega, 30 eurot tonni kohta, suisa kaks korda. Maagaasi hind kujundab kõikjal Euroopas (v.a Poola) elektrituru piirhinda ehk hinda, mis lõpuks määrab turuhinna.