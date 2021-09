Uued Apple’i seadmed: rohkem jõudu sinu ärile

Järgnevalt tutvustame nelja peamist innovaatilist lahendust, millega on oluline kursis olla kõigil, kes valivad tööks iPhone’i või iPadi.

1. Rohkem ruumi

Nii nagu eelmisel aastal, on ka sel korral valikus neli uut nutitelefoni mudelit: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ja iPhone Pro Max. Kõigi nelja mudeli ekraanid on sama suured kui nende eelkäijatel – 5,4 tollist (iPhone 13 mini) 6,7 tollini (iPhone 13 Pro Max). Ainsaks erinevuseks on, et sälk ekraani ülaosas on nüüd viiendiku võrra kitsam, andes seega rohkem ruumi staatuseikoonidele.

Ruumikam pole mitte ainult uus ekraan, vaid ka iPhone’i sisemälu. Kõik iPhone 13 mudelid on vähemalt 128 GB suuruse mäluga ning täiesti esimest korda ajaloos on iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max mudelid saadaval isegi 1 TB suuruse sisemäluga, muutes lihtsamaks tööalaste failide ja dokumentide varundamise. Seda isegi siis, kui piltide ja videote tegemine on tööks.

2. Rohkem tööaega

Apple’i uusimad iPhone’i mudelid on oluliselt vastupidavamad kui eelkäijad. iPhone 13 mini ja iPhone 13 Pro akud kestavad nüüd ühe laadimisega kuni poolteist tundi kauem, iPhone 13 ja iPhone Pro Max aga isegi kuni kaks ja pool tundi kauem.

Neil, kes veedavad palju aega kontoris, on hea teada, et ka iPhone’i kere on vastupidavam. Kõik iPhone’i 13. seeria mudelid vastavad IP68 standardi nõuetele tolmu- ja veekindluse osas ning ekraane kaitseb Apple’i Ceramic Shield tehnoloogia.

3. Rohkem loomevabadust

Apple on loonud uue jäädvustamisrežiimi Cinematic, mis võimaldab udustada kaadris olevaid objekte nii esi- kui ka tagaplaanil. Uus režiim loob sügavuskaardi, mis lubab efekti rakendamist muuta ka hiljem, kaadri töötlemisel.

Lisaks on uue funktsioonina saadaval Apple ProRes formaat professionaalsetele monteerijatele, millega on võimalik filmida 4K-formaadis 30 kaadrit sekundis.

4. Rohkem produktiivsust

Kõige suurema murrangu on läbi teinud iPad mini – kõige märkimisväärsem muutus kompaktse tahvelarvuti disainis alates turuletulekust ehk 2012. aastast. Ehkki iPad mini on suuruselt väga sarnane eelmise seeria mudeliga, on selle diagonaalsuurus tänu kitsamale raamile kasvanud 7,9 tollilt 8,3 tollile. Tahvelarvuti aitab tõhusamat tööd teha tänu USB-C pesale, 12-megapikslisele esi- ja tagakaamerale, 5G ühilduvusele ja teise generatsiooni Apple’i pliiatsi toele.