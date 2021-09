Kuhu ja millega lendab eestlane 20 aasta pärast? Just Tallinna Lennujaama sünnipäeva auks toimub tänane tulevikudebatt

15 aasta pärast, 2036. aastal on Tallinnas Lennujaamast saanud Balti- ja Põhjamaade regiooni lennunduse üks olulisim süda. Tõmbekeskus, kuhu kümned rahvusvahelised lennukompaniid ja Rail Baltic toovad igal aastal kokku miljoneid väliskülalisi, kes lendavad just Tallinna kaudu moodsate ja keskkonnasõbralike lennukitega üle 100 sihtkohta üle Euroopa ja maailma. Turism õitseb, Nordica laieneb, inimesi vedavad droonid on reaalsus, lennupiletid on odavad, maskid lennukis on unustatud ja riigi SKT püstitab tänu lennunduse maksutulule rekordeid.