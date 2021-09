Eleporti juht: üheksa aastaga tuleb Eesti teedele juurde 100 000 elektriautot

2035. aastast ei tohiks autotehastest väljuda enam ühtegi uut sisepõlemismootoriga autot. See tekitab paljudes segadust ja pahameelt, kuid elektrisõidukite laadimisteenuse pakkuja Eleporti juhil Raul Potisepal on hea meel. Esiteks on ta veendunud, et fossiilkütused tuleb võimalikult kiiresti maha jätta ja teiseks – ta on transpordis toimuva rohepöörde keskmes. Seda Eestis, Baltimaades, aga tegelikult üldse Euroopas ja kaugemalgi.