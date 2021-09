Läheb lahti! Algas Arco Vara uute aktsiate märkimine

Arco Vara juht Miko Niinemäe tõdes, et tegemist on harjumuspärasest erineva emissiooniga. “Tavaliselt eelistatakse aktsiate märkimisel seniseid aktsionäre. Meie võtsime seekord teadlikult suuna uute jaeinvestorite kaasamisele. Me näeme, kuidas inimeste investeerimishuvi suureneb, Tallinna börsil on aktiivsus hüppeliselt kasvanud, soovime omalt poolt börsi veelgi elavdada,” lisas ta.