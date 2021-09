Soome ekspert: Norra vajab korralikku vihmasadu, muidu tervitavad meid talvel hiiglaslikud elektriarved

Elektri hind on Põhjamaade börsil viimasel ajal olnud erakordselt kõrgel tasemel, mille põhjuseks on muu hulgas kuiv suvi. Kuna veevarud on olnud Norra hüdroelektrijaamades tavapäraselt väiksemad, ähvardab toodang jääda tavapärasest madalamaks, kirjutab Ilta Sanomat.