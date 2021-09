Luminori internetipanka sisselogimisel võib täna esineda ulatuslikke tõrkeid

Mures lugeja on Ärilehele andnud teada, et 10. septembril saatis Luminor teate, mille kohaselt võis internetipanka sisselogimisel esineda tõrkeid. "10 päeva hiljem (20. septembril) on seis sama, ei saa äpi ega netipanga kaudu oma kontole ligi," kirjutas lugeja.

"Veidi üle nädala tagasi viisime oma digikanalites läbi vajalikud uuendused. Paraku kogesid osad kliendid pärast uuendusi internetipanga kasutamisel erinevad tõrkeid, mis nõudsid internetibrauseri vahemälu puhastamist ja mõningatel juhtudel mobiilirakenduse uuesti installeerimist. See olukord sai eelmisel nädalal lahendatud. Täna ilmnesid tõrked meie interneti- ja mobiilipanga töös uuesti ning kinnitame, et teeme kõik endast oleneva, et need esimesel võimalusel lahendada. Palume siiralt oma klientide ees vabandust," kommenteeris Luminori avalike suhete Eesti juht Karel Hanni.