Ambitsioonikas tehnoloogiafirma kolib peakorteri Eestisse

Priit Vaikmaa on pikalt tehnoloogiasektoris töötanud ja noorena ajanud äri Bolti ühe asutaja Martin Villiguga. Juba aastaid tegutseb ta pealtnäha eilse teemaga ehk ettevõttega, mille tegevusala on SMS-ide saatmine. Selgub aga, et see on ülikasumlik kümne miljoni äri ja selle kõrvale tuleb peagi täiesti uus toode, millega loodetakse jõuda saja miljoni klubisse.