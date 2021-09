Nüüd saavad Luminori kliendid taas internetipanka. Jätkuvalt on häiritud kõnekeskus ja klienditeeninduse töö

Nüüd teatas Luminor, et interneti- ja mobiilipanga töö on täielikult taastatud. "Siiski anname teada, et kahjustatud sidekaablist põhjustatud üldise rikke tõttu on meie kõnekeskuse ja klienditeeninduste töö hetkel häiritud," kommenteeris avalike suhete juht Karel Hanni.