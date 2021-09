Pensioniraha hullutab inimesi mööblioste sooritama. "Mõni on tõenäoliselt teinud oma unistuste ostu, mida seni pole raatsitud osta"

„Kuigi vabanenud pensionirahast tingitud esimeste päevade ostuhullus on tänaseks veidi stabiliseerunud, on erinevate tootekategooriate müügid endiselt väga head,“ ütles Kaup24 ja Hansaposti arendusjuht Maris Kivi.

Septembrist on Kivi sõnul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige enam kasvanud mööbli müük (87%), seejärel koduelektroonika (43%) ja aiakaubad (27%). „Kui tavapärane ootus müügikasvule oli meil kahe e-poe peale kokku 15-20%, siis viimastel nädalatel oli see lausa 28%,“ kommenteeris Kivi Kaup24 ja Hansaposti e-poodide müüki.

Kivi nentis, et tõenäoliselt on tänu vabanenud pensionirahale saanud inimesed kaelast mõne unistuste ostu, mis on olnud hingel juba pikemat aega ja mida seni pole raatsitud osta.

Mööblis on e-kauplustest ostetud palju köögimööblit ja voodeid, aga ka vedrumadratseid ja diivaneid. Koduelektroonikas on endiselt populaarsed robottolmuimejad ning suur köögitehnika. Aiakaupadel teevad käivet kallid murutraktorid ja -niidukid ning muud aiatehnika tooted.

„Väga palju on viimastel päevadel müüdud ka parfüüme ja riidekraami ning kuigi pensionirahadega on nende kategooriate müüki otseselt keeruline siduda, on kindel see, et kui raha on inimestel vabamalt käes, siis juletakse kulutada enam ka olmele ning niisama elamisele,“ leidis Kivi.