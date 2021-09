Mida teha kasutatud piimapakiga? Tallinnas käivitati Euroopa esimene kartongpakendite tagastamise pilootprojekt

Tetra Paki eesmärk on tõhustada kartongpakendite kogumist ja ümbertöötlemist nii Eestis kui ka Euroopas, et tulevikus jõuaksid joogipakendid prügimäe asemel ümbertöötlusesse. „Kartong on liiga hea materjal, et seda mitte koguda, ümber töödelda ja taaskasutada. Kui inimesed tulevad Ülemiste Keskuse pilootprojektiga kaasa, siis plaanime kartongpakendeid hakata koguma ka teistes Euroopa riikides,“ sõnas Baumane.