Plats puhtaks: IT-miljonärid ostavad turult kokku uhkeid ja kalleid kortereid

Martin Vahteri sõnul ehitatakse suuri ja kalleid kortereid traditsiooniliselt vähe, sest nende klientuur on piiratud ning ka müügiaeg pikk. „See aasta on aga teistsugune – väga palju on tekkinud uut rikkust, mis täna kanaliseerub kinnisvarasse. Paljud IT-valdkonna ettevõtted on teinud aktsiaoptsioonidega jõukaks ja ostuvõimekaks ka oma töötajad. Seni helgema tuleviku lootuses kitsalt elanud inimesed parandavad esimese asjana oma elutingimusi ning arendajad polnud selliseks ülikallite korterite nõudluseks valmis,“ ütles Vahter.

Ta lisas, et katusekorteritega on viimastel kuudel tehtud ridamisi tehinguid, et krüptoraha kaevandamise ja IT-ettevõtluse taustaga väga jõukad inimesed pakuvad koguni üksteisest üle ja soetavad kalleid kortereid ilma kohale minemata. Hinda ei vaadata ja ostetakse lihtsalt, mis meeldib.

„Võiks arvata, et rikkad ostavad endale elamiseks eramu, aga kosmopoliitsed noored sellisest romantikast üldiselt ei unista. Suured ja kallid korterid ei jõuagi turule, vaid ostetakse leti alt enne avalikku müüki ära,“ selgitas ta ning lisas, et mitmed tuntud IT-ettevõtjad on uusarendusi ka kortermajade kaupa investeeringuks kokku ostnud.

1Partner Kinnisvara juhi sõnul mõjutab IT-sektori buum ka nii-öelda tavainimesi, kelle palk pole samas tempos tõusnud. „Ruutmeetri hind tõuseb ning ka keskklassi hammas ei hakka enam tihti oma kodule peale ja minnakse elupõliseks üürnikuks,“ nentis Vahter.