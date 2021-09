Eestlaste seas armastatud krõpsubränd muudab üle 20 aasta oma logo

Pringes tähistab sel aastal Ühendkuningriikides oma 30. sünnipäeva ning selle auks on snäkibränd otsutanud üle 20 aasta muuta oma krõpsutorbiku disaini.

Algse Pringelsi disainis 1967. aastal New Yorgis Arch Drummond. Seniajast on ettevõte teinud läbi kuus disainimuutust. Viimane neist on ettevõtte juhtide sõnul julgeim ning jõuab ülemaailmselt poelettidele juba selle aasta septembrikuu lõpus.