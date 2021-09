Stanfordi ülikooli professor: ärge laske töötajatel kodukontoripäevi valida

Ühest küljest toetavad paljud juhid väga mõtet, et nende töötajad peaksid saama määrata oma graafiku ise. Oleme jälginud rohkem kui 30 000 ameeriklast alates 2020. aasta maist ja meie uurimisandmete kohaselt arvab 32% töötajatest, et nad ei soovi pärast pandeemiat enam kontorisse tööle minna. Need on sageli inimesed, kellel on väikesed lapsed, kes elavad äärelinnades, kelle jaoks on igapäevane sõit tööle tülikas ja kodukontor võib olla üsna meeldiv. Teises äärmuses on 21% töötajaid, kes ei taha enam ühtegi päeva kodus töötada. Need on sageli noored vallalised töötajad või linnakorteris üksi elavad inimesed, kelle lapsed on juba täiskasvanuks saanud. Arvestades niivõrd erinevaid arvamusi, tundub loomulik, et peaks laskma neil valida. Üks juht ütles mulle: „Ma kohtlen oma meeskonda nagu täiskasvanuid. Nad saavad otsustada, millal ja kus nad töötavad, peaasi, et töö saab tehtud."