RIA.com Marketplaces: Tallinna kesklinna eluasemehinnad on 10 aastaga kasvanud 30%

Portaali KV.ee andmetel toimus Tallinnas eluasemehindade tõus isegi pandeemia tippajal. Seega oli Tallinna keskmine hind 2021. aasta augustis 2295 €/m2, kuigi 2017. aasta alguses ei ületanud see 2000 eurot.

Vanalinnas tuleb maksta keskmiselt 3627 €/m2 ning Eesti Panga andmetel jõuab Tallinna kesklinnas elamispinna ruutmeetrihind isegi 5000 euroni, milles saab veenduda ka pärast kinnisvaraportaali KV.ee pakkumiste analüüsimist. Kõige kallim kesklinnas müüdav eluase on 4-toaline korter pindalaga 180 ruutmeetrit hinnaga 990 000 eurot (5494 €/m2).

Ukrainas edukat kinnisvaramüügi veebiportaali omava Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets ütleb, et eluaseme hinnad Tallinnas tõusevad.

„Üldiselt on 10 aasta jooksul Tallinna keskmine ruutmeetrihind kahekordistunud. Kui 2011. aastal oli hind 1225 €/m2, siis 2021. aastal on see juba üle 2000 €/m2. Ainuüksi sel aastal on ruutmeetrihinnad tõusnud mitmesaja euro võrra. Ja see tendents jätkub," ütleb Artem Umanets. „Muidugi ostavad paljud inimesed uusehitistesse kortereid. Aga siiski, kui analüüsime pakkumisi Tallinna kesklinnas, siis on need ka väga populaarsed - kuigi selliste korterite hinnatõus on olnud 10 aasta jooksul umbes 30%.

Riias tõusevad hinnad pärast langust taas

Arco Real Estate andmetel tõusis 2021. aasta augustis Riia tüüpkorterite keskmine hind 877 €/m2ni. Aga seda on siiski pea kaks korda vähem kui 1. juulil 2007, kui renoveerimata tüüpkorteri keskmine hind jõudis rekordkõrgusele - 1620 €/m2. Mis puudutab hinnamuutusi pandeemia ajal, siis 2021. aasta augustis kasvasid need 5% võrra võrreldes 2020. aasta algusega, mil toimus langus. Üldiselt on hinnad alates 2021. aasta algusest tõusnud keskmiselt 8,7%.

Riia kesklinnas on keskmine hind 2500 €/m2 - see on odavam kui Tallinna kesklinnas. Aga on kortereid, mis on kordades kallimad kui Eestis. Kõige kallimat korterit, mille pindala on sarnaselt Tallinna võrdluskorteriga 184 ruutmeetrit, müüakse 1 750 000 euro eest (9490 €/m2).