Telia loob arengut ja võimalusi

Kairi Meister meenutab, et analüütikuna tööle asudes tundis ta algul küll, et peab end pidevalt tõestama – mitte päev-päevalt, vaid pigem lausa iga tund. Et ta saab aru, et ta räägib sama keelt, et ta suudab ettevõtte vajaduste ja töösuundadega kaasas käia. Ilmnes, et saab ja suudab – ning liikus ka ise. Esmalt analüütikust projektijuhiks, sealt edasi TV arendusjuhiks ja nüüdseks tegutseb ta kuuendat aastat meeskonnajuhina.

Sama lugu on internetilahendusega – võimalus kasutada kiiret internetti maakodudes ja kaasaskantavates seadmetes loob inimestele hulga uusi võimalusi, olgu pandeemiaennetuseks, lähedastega rohkem koos olemiseks või lihtsalt võimaluseks valida enesele meelepärane elukoht. Väljakutsetest meie valdkonnas puudu ei ole – sel aastal on üheks fookusteemaks 5G internet, mille võrgu avasime esimese Eesti mobiilioperaatorina 2020. aasta novembris ja oleme praeguseks laienenud juba 77 piirkonda üle Eesti. Samuti avab uus mobiilsidetehnoloogia täiesti uusi võimalusi (TV otseülekanded avamerelt, autonoomne transport, kaugjuhitavad droonid).

Üheksa aastat tagasi, kui Kairi Meister Teliasse analüütikuna tööle tuli, oli naisel mitmeid kõhklusi. Üks neist oli seotud digitehnoloogiasektori eetilisusega – kui üha enam räägitakse noorte nutisõltuvusest, siis kui õige on toota juurde võimalusi, et aina rohkem aega ekraanide taga veedetakse? Praegu ütleb Kairi Meister, et töö, millele ta pühendub, loob inimestele pigem vabadusi kui sõltuvusi, nii näiteks annab võimalus telesaateid soovitud ajal, seadmes ja kohas järele vaadata inimestele vabaduse tegeleda rohkem oma töö või hobidega, veeta rohkem aega lähedastega ning samas saada osa kõigist meelepärastest saadetest. Teadlik järelevaatamine pigem lausa vähendab teleka juures oldud ja niisama ekraanile vaadatud aega, näiteks õige saate ootamisel.

„Telia inspireerib,” ütleb Kairi Meister ja selgitab, et see kehtib nii tehnoloogiliste lahenduste kui ka ettevõtte töökultuuri ning ühiskondliku panuse kohta.

Telia Eesti on osa rahvusvahelisest Telia Companyst, mis opereerib mobiilside-, interneti- ja televisiooniteenustes üle Skandinaavia ning pakub tööd ligikaudu 20 800 inimesele. Telia Eesti töötajatel arengu- ja karjäärivõimalustest puudust ei tule, sest Telias on erinevaid töövaldkondi ca 78, erinevaid ametipositsioone 360 ning töötajaid umbes 1600.

Praegu ütleb Kairi Meister, et tegelikult pole juhtimisel mingit vahet, kas tegu on nais- või meesjuhiga, märksa olulisem on see, kuidas suudetakse oma meeskonda inspireerida, inimeste võimeid märgata ja arendada, et parimaid tulemusi saavutada.

„Telia on väga paljude võimaluste maa,” ütleb Kairi Meister ja lisab, et ta julgustab ka oma töötajaid pidevalt arenema. „Mulle juhina oleks loomulikult mugav, kui tugev spetsialist tahaks oma positsioonile jäädagi ja seal kogu aeg hästi töötada. Aga ma tean, et inimesed vajavad arengut ja väljakutseid, ja kui ma näen, et inimene on valmis arenema, loeb ja õpib ka oma tööga otseselt mitte seotut, siis ma julgustan teda ettevõttes valitud rajal edasi liikuma ja uutele saavutustele vastu minema,” märgib ta ning lisab, et Telia töökultuur loob juhtidele selleks häid võimalusi tänu regulaarsetele üks ühele vestlustele, mis ongi suunatud töötaja rahulolule ning arenguvajadustele ja -võimalustele.

Rohkem kui lihtsalt ettevõte

Lisaks on Telial kanda ka võimas ühiskondlik roll. Seda näiteks läbi keskkonnahoidmise teemade, kus ärilisi otsuseid saab edukalt rohelise mõtteviisile toetudes teha, on see siis seadmete taaskasutus, roheenergia vms. Teiseks on Telias oluliseks võrdsus ja mitmekesisus. Nii nagu ettevõtte klientide hulka kuulub väga erinevas vanuses ja erinevate tõekspidamiste, eluviiside ja orientatsiooniga inimesi, kehtib see ka töötajate kohta. Mitmekesisemad tiimid ja kaasav kultuur kasvatavad töötajate pühendumust ja innovaatilisust.

Palju rõhku pannakse Telias ka õpilaste ja tudengite IT-teadlikkuse suurendamisele. Koostööd tehakse nii ülikoolide kui ka erinevate koolidega üle Eesti, et arendada robootikaharidust ja julgustada nii poisse kui ka tüdrukuid tehnoloogiavaldkonnas kaasa lööma – tegu on häid töökohti, korralikku sissetulekut ning väga laialdasi arenguvõimalusi pakkuva maailmaga. Näideteks on siin Tartu Ülikooli teaduskooli IT-laborid, Clanbeat, töötajate külalisloengud Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides, Codesters.Club – gümnasistide äriarenduslikud start-up’id, Telia TechGirls, HK Unicorn Squad – ja need on vaid mõned näited, kuhu Telia panustab ning teerajajaks on.