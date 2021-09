Töö eAgronomis aitab vähendada süsinikujalajälge

eAgronomi tootejuht Al William Tammsaar ütleb oma tööst rääkides, et talle on väga oluline töökohaga seotud missioonitunnetus. Ettevõtjatele pakutav võimalus süsinikukrediidi ostmiseks aitab toetada Eesti põllumajanduse ja toidutootmise jätkusuutlikkust. Praktikad, mis aitavad põllumehel süsinikku mulda siduda, parandavad ka muldade kvaliteeti ja võimaldavad tulevikus väetise kasutamist vähendada.

Al William Tammsaarele sümpatiseerib eAgronomi avatud juhtimisstiil. Ettevõttel on igal nädalal koosolek ja see peetakse reede õhtupoolikul – seal saavad kõik osalejad ülevaate sellest, mis on parajasti teoksil, milline on ettevõtte majanduslik seis ning kuidas on suhted võetud eesmärkidega.

„Ainuke info, mida ei jagata, on klientide isiklik, aga kõik, mis puudutab ettevõtte iganädalast käekäiku, näiteks finantsülevaated ja info selle kohta, kuidas ettevõte kasvab, on kogu aeg kõigile töötajatele teada,” jutustab Tammsaar.

Ta lisab, et ettevõtte juhtimisstiil pole hierarhiline – kõigil töötajatel on õigus aruteludes kaasa lüüa ja nende seisukohti nii eriala kui ka töökorralduse suhtes võetakse arvesse.

Al William Tammsaar ütleb, et hindab kõrgelt ka asjaolu, et tarkvaraarendajate töö on alati seotud selle tähendusega – kohtumisele klientidega kaasatakse ka tarkvaraarendaja, et tal oleks selge ettekujutus, kelle jaoks ta töötab ja mis on tema töö sisuline eesmärk. „See muudab töötamise tähenduslikumaks ja parandab ka tulemusi,” on tootejuht kogenud.