Innovaatiline töö, mis aitab ühiskonda paremaks muuta

Millega tegeleb ettevõte TietoEVRY?

TietoEVRY on põhjamaade suurim täislahendusi pakkuv IT-ettevõtte, kus töötab 24 000 eksperti. Eestis on meil 150 töötajat. Peamiselt tegutsevad meie inimesed Tallinna ja Tartu kontorites, osalt aga ka teistes Eesti linnades, toetades konkreetse piirkonna kliente. Igapäevaselt tegeleme IT-alaste arendus-, nõustamis-, hooldus- ja haldusteenustega nii era- kui ka avalikule sektorile. Meie tooteportfellis on pangandus- ja liisingutarkvara, oleme Microsofti majandustarkvara D365 partner ning meie inimesed löövad kaasa TietoEVRY rahvusvahelises töös.

Juba IT-valdkond ise on üsna atraktiivne, aga kuidas teie ettevõte seda veel soodustab?

IT on innovaatilisuse poolest kindlasti atraktiivne ja samas on ka konkurents tööjõu pärast turul aina kasvanud. Meie inimesed ise on välja toonud, et TietoEVRYs saavad nad teha tööd, mis päriselt ühiskonnas midagi muudab ja mõjutab. Arendame ja hooldame infosüsteeme, mida suure tõenäosusega kasutavad nemad ise või nende lähedased nii haridus-, tööstus-, finants- kui ka põllumajandusvaldkonnas. Paljud meie töötajad annavad oma panuse e-riigi arendamisse, kuid hinnatakse ka koostööd rahvusvahelisel tasandil, mis liidab kokku väga erinevate valdkondade teadmised ja kogemused tööstusest finantssektorini. Oleme esindatud 90 riigis – tänu sellele on meil teadmised ja kogemused peaaegu kõigist elu- ja ärivaldkondadest ning palju praktilist kogemust, mida omavahel jagada. Oma tegevuses pöörame olulist tähelepanu ka keskkonnasäästlikkusele ja oleme mitmete innovaatiliste lahenduste teerajajad, mis annab meie inimestele võimaluse olla uusimate arengute lähedal.

Mida te ettevõttena oma töötajatele pakute?

Töötajate heaolu on meie jaoks äärmiselt oluline. Usume, et rahulolevad töötajad on ka kliendirahulolu aluseks. Hetkel täiendame töötajate hüvede paketti, et seda muutunud olude ja ootustega rohkem kooskõlla viia. Sellesse protsessi on kaasatud ka meie töötajad.