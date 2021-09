Katservice – kvaliteet suunas laienemisele

Katservice OÜ juht Siim Tobonik meenutab, et algul oldi firmas laienemise suhtes pigem skeptilised ja arvati, et kõige õigem on jääda tegema seda, milles juba väga hea ollakse. Ent info headest töödest levis inimeselt inimesele ja ettevõtte tööde hulka lisandusid peatselt ka ridaelamud ning kortermajad, sest Katservice OÜ teenuseid läks vaja ka kinnisvaraarendajatel.

Kuna lisandus uusi koostööpartnereid, laiendati tegevusala veelgi. Lisaks katustele pakutakse nüüd ka paljusid teenuseid, mis katusest allapoole jäävad – nii tehasemajade kokkupanekut, puitkarkassmajade ehitust, puusepatöid kui ka sisetöid.





Spetsialist otsi üles enne majaostu

Peamiseks tegevusalaks on aga siiski jäänud katused ja lisaks ehitamisele tegeletakse ka katuste hoolduse ning majaomanike konsulteerimisega.

Katservice’i katusemeistrid paigaldavad väga erinevatest materjalidest katuseid – eelistatud on kivi, plekk ja eterniit kui materjalid, millesse ka ise usutakse. Valtsplekk-katust saab samuti tellida, kuid selle puhul kaasatakse koostööpartnerid.

„Pole katust, millega me hakkama ei saaks,” viitab Siim Tobonik väga erinevat tüüpi katuselahendustele ja lisab, et ametialased väljakutsed tegijatele meeldivad.

Ehitusettevõtja soovitab, et õige aeg katusespetsialistide poole pöörduda on enne kinnisvara soetamist, sest kui katus vajab vahetamist, lisab see maja algsele hinnale arvestatava protsendi. Nii näiteks võib 80 000 eurot maksva maja katusevahetus maksta orienteeruvalt 20 000 eurot ja see on teadmine, millest enne kodusoetamist tublisti abi võiks olla.





Katuse säilimine eeldab hooldamist

Katservice OÜ spetsialistid annavad oma katustele viieaastase garantii. Selle aja jooksul võib tellija alati teada anda, kui katusega probleeme on, ja meistrid likvideerivad need tasuta.