Iga viies töötaja otsib uut kohta. Mida teha?

Me ei väsi kordamast, et võitluses parimate töötajate nimel ei saa meeldida kõigile. Mida täpsemalt sobiliku kandidaadi persoon teada on, seda tulemuslikumad on värbamis- ja turundustegevused. See on ka põhjus, miks Instar EBC-ga viimased 12 aastat Eesti inimeste tööootusi ja atraktiivseid tööandjaid on välja selgitanud.