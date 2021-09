TTJA-s saab teha tähendusrikast tööd parema elukeskkonna nimel

Julgen öelda, et oleme väga hästi hakkama saanud. Koroonakriisi algusest alates soovitasime kohe oma töötajatel kodutööle jääda, kuid kordagi ei teinud seda kohustuslikuks. Neile, kellel oli kontoris mugavam tööd teha, võimaldasime hajutatuse ja eraldi ruumid. Käivitasime pulsiküsitlused, et „kraadida”, kuidas inimestel kodus läheb, ja reageerisime nende vajadustele. Näiteks toimetasime soovijatele töövahendid ja mööbli koju, parandasime interneti toimivust ning alustasime tasuta psühholoogilise nõustamise teenuse pakkumisega.

COVID-19 kriis on eriti selgelt näidanud, et ei ole olemas tööelu ja eraelu, vaid on üks elu, kus iga osa mõjutab teist. TTJA-s saavad inimesed elada oma elu ning toetame neid leidmaks just neile sobivat tasakaalu töiste ja eraeluliste tegemiste vahel. „Tagumikutunde” ega nägusid ei loeta, koostöö põhineb usaldusel ja ideel, et õnnelik inimene on ka töiselt produktiivsem.