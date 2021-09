Raudselt koos tulevikku!

Raudteelase amet on selline, mida naljalt mõne muu vastu välja ei vahetata. Näiteks sel aastal saavad 54 töötajat staažimärgi, üks neist on raudteel töötanud 50 aastat, 40-aastase staažiga töötajaid on tervelt 11. „Meie inimeste keskmine tööstaaž on 20 aasta ringis ja me oleme uhked, et meid tööandjana lihtsalt teise vastu ei vahetata. Raudteelane on olla uhke,” kommenteerib Zimmermann.

Ettevõttes on juurdunud väärtuspõhine juhtimiskultuur. Ettevõtte väärtused lepiti töötajatega kokku üheskoos ja nendeks on ausus, professionaalsus, uuendusmeelsus ja koostöö. Need väärtused on põimitud igapäevategevustesse.