Parim investeering ettevõtte tulevikku on investeering oma töötajatesse!

Stabiilne töö tähendab ka kindlat sissetulekut. Lisaks on EFCs tavaks, et palk tõuseb iga kuue kuu järel, samuti kooli lõpetamise ja kutsetunnistuse saamise järel.

„Siin tuleb märkida ka seda, et Norras on tavaks olnud, et kui majanduses on raskemad ajad ja eratellimusi vähem, suunab riik rohkem ressursse ehitussektorisse ning sel ajal valmivad riiklikud objektid,” selgitab ta.

Tallinna Ehituskooli õppekava ja -korraldus on tehtud nii, et õppida on võimalik EFCs töötamise kõrvalt.

EFC Norge AS teeb tihedat koostööd Tallinna Ehituskooliga. Kuna Norra Kuningriigi nõuded töö kvaliteedile ja objektide ohutusele on äärmiselt kõrged, siis on aidatud koolil luua just selline õppekava, millega parimaid meistreid ette valmistada.

EFC Norge ASi asutaja ja tegevjuht Henri Alas rõhutab, et ettevõttes pannakse väga suurt rõhku sellele, et töötajatel oleks võimalik areneda oma ala parimateks spetsialistideks ning sealt edasi ka juhtivatele positsioonidele firmas.

Tänavu septembris 10 aasta juubelit tähistanud ettevõte on Norras tuntud suuremahuliste projektide teostajana – tehtud ja teoksil tööde hulgas on koolimajad, haiglad, büroohooned, korterelamud, lõpptellijaks on sageli riik.

EFC Norge AS on 2011. aastal asutatud ettevõte, mis on nüüdseks kujunenud üheks juhtivamaks metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitajaks Norras. Ettevõtte põhitegevusalaks on puusepatööd.

Tiina Tinjar toob välja, et Norra töökultuur on väga kõrge ning töötajate ohutusele ja turvalisusele pööratakse väga suurt tähelepanu. Ettevõttelt saab töötaja kõik tööriided ja turvalahendused, samuti spordikompensatsiooni, et Norras viibides saaks ka trennis käia.

Kaheksa aastaga ehitajast ettevõtte tippjuhiks

EFC Norge ASi juhtkond on väga huvitatud oma töötajate karjäärist ettevõtte sees – just neist, kes tööd detailideni hästi tunnevad, saavad parimad juhid. Paljud ettevõtte praegustest objekti- ja projektijuhtidest on alustanud firmas ehitajana, kokku on 80–90% juhtidest välja kasvanud firma seest. Vabade töökohtade ilmnemisel alustab ettevõte otsimist alati kõigepealt firma seest. Ehitusalaselt tugeval ja ambitsioonikal töötajal on hea võimalus koos ettevõttega kasvada ja areneda ning end realiseerida.

Nii alustasid oma tööd ehitajana kaheksa aastat tagasi EFC Norge ASi praegune projektijuht Raido Vetesina ja operatiivjuht Rain Rõngelep.

„Tulime Raidoga toona kaheks kuuks tööle,” meenutab Rain ja lisab, et töö jätkus huvitavate disainseinte ehitamisega, millega saadi suurepäraselt hakkama ning millele järgnesid kohe uued ja põnevad pakkumised.

Lisaks oli ettevõtte kultuur ja töötajatesse suhtumine väga meeldivad ning ka palk hea. Seetõttu otsustasid Rain ja Raido oma tuleviku EFCga pikemalt siduda.

Kui aastajagu hiljem võitis ettevõte Norras kaks suurt hanget, jätkas kumbki juba objektijuhi kohal.

Rain Rõngelep nendib, et nelja-viie aasta jooksul objektijuhina töötades pidi ta vahepeal tegema ka projektijuhi tööd ning just sellest ametikohast saigi tema karjääritee järgmine verstapost.

Selle aasta juunist alates töötab Rain Rõngelep EFCs operatiivjuhina ja kinnitab, et see on väga hea, et ta on oma tööteel kõik eelnevad astmed läbinud. „Tean, mida saan ühes või teises olukorras oodata,” ütleb ta.

Tegevjuht Henri Alas lisab, et heade töötajate aktiivsus jääb kergesti silma ja EFC on alati valmis nende tööalasel arengul toeks olema. „Raini ja Raido puhul püüdis pilku see, et nad on tehniliselt väga tugevad ja suutsid alati näha suuremat pilti. Lisaks olid nad valmis ettevõtte edusse panustama oluliselt rohkem, kui nende töökohustused otseselt nõudsid,” meenutab ta.

Väga toetav kollektiiv

Rain Rõngelep ütleb, et on oma karjääriteel kogenud ettevõtte poolt arvestatavat toetust. „Ka see, et tegime Raidoga läbi Tallinna Ehituskooli täiendõppeprogrammi, on väga oluline – ilma kutsetunnistuseta ei saaks siin tööalaselt tõusta,” rõhutab ta.

Henri Alas on veendunud, et parim investeering ettevõtte tulevikku on investeerimine oma töötajatesse.

„Juhtidena töötame me selle nimel, et ettevõttes oleks avatud suhtlusstiil ja toetav keskkond. Ettevõte kasvab pidevalt, mis tähendab töötajate jaoks suurepäraseid võimalusi karjääriredelil tõusmiseks,” märgib ta.